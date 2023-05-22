Украинские боевики несут большие потери

Одна из главных задач для подразделений российской артиллерии - это накрыть огнём фланги Артёмовска. Сам город под контролем штурмовых отрядов, а вот в районе соседних населённых пунктов ВСУ периодически пытаются прорвать нашу оборону. Более того, помимо прямых ударов по атакующим, необходимо разрушать тылы, откуда ведётся ротация и подвоз боеприпасов на линию фронта.

Самоходная артиллеристская установка "Мста-СМ2" для таких задач подходит идеально. Довольно дальнобойное орудие. Может использоваться вся номенклатура 152-миллимитровых снарядов. Начиная от обычных осколочно-фугасных и заканчивая активно-реактивными и высокоточными, корректируемыми. Индекс "М" в названии самоходной установки означает модифицированную модель.

Василия Ленива украинские военкомы поймали в поликлинике. По распределению он попал в 14-ю бригаду и был отправлен на северный фланг Артёмовска. Отделение получило приказ готовится к атаке, но было обнаружено воздушной разведкой российской армии. Классическая схема работы в тандеме: беспилотник и пушка.

Сообщается о поражении ракетами украинского склада боеприпасов в Краматорске. Минувшей ночью нанесены удары по военным целям в Днепропетровске. В частности, под огнём оказался район местного аэропорта. Он не работает, и территория сейчас активно использовалась для нужд ВСУ. Здесь в ангарах хранилась техника и боеприпасы.

Как сообщили в российском Минобороны, за минувшие сутки в общей сложности удары были нанесены по 98 целям. Это и укрепрайоны, техника и пехота противника. Ведущий и ведомый штурмовики Су-25 круглосуточно в строю. Боевой вылет, возвращение на аэродром, дозаправка топливом и боеприпасами и снова в бой. Скорость полёта - почти 900 километров в час.

По подтверждённым в ходе объективного контроля данным, потери только личного состава вооружённых сил Украины за минувшие сутки составили более 500 человек. Бои различной степени интенсивности ведутся на всей линии соприкосновения. Особенно активные - на Артёмовском направлении, возле Авдеевки и в Марьинке.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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