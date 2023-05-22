Боррель пообещал Киеву еще больше вооружений

ЕС намерен усилить и расширить помощь Украине

Евросоюз направит Киеву больше систем ПВО и других вооружений. ЕС намерен расширять военную помощь Украине, заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель.

"Успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии уверен, что поставки большего количества систем ПВО сыграют свою роль на поле боя. Кроме того, ЕС завершил подготовку 15 тысяч военных ВСУ. Еще 15 тысяч пройдут подготовку до конца текущего года, передает ТАСС.

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