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Казахстан отказался принять нового посла Украины

19:31
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Астану не устроила личность Сергея Гайдая

Кандидатура бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в качестве украинского посла в Казахстане не устроила Астану. Гайдаю отказались выдавать агреман -  согласие на назначение лица в качестве главы диппредставительства.

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Как утверждают источники украинского издания "Зеркало недели", Киеву таким образом "мягко, но жестко" дали понять, что дипмиссией должен руководить профессиональный дипломат. Гайдай же был главой Луганской областной государственной администрации с октября 2019 года. В 2023 году Зеленский уволил его с занимаемой должности. Опыта дипломатической работы у бывшего главы ОГА нет.

Предыдущего посла Украины Зеленскому также пришлось уволить. Петр Врублевский выступил с призывом убивать русских – что вызвало естественную реакцию не только в Москве, но и в Астане.

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