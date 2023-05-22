Астану не устроила личность Сергея Гайдая

Кандидатура бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в качестве украинского посла в Казахстане не устроила Астану. Гайдаю отказались выдавать агреман - согласие на назначение лица в качестве главы диппредставительства.

Как утверждают источники украинского издания "Зеркало недели", Киеву таким образом "мягко, но жестко" дали понять, что дипмиссией должен руководить профессиональный дипломат. Гайдай же был главой Луганской областной государственной администрации с октября 2019 года. В 2023 году Зеленский уволил его с занимаемой должности. Опыта дипломатической работы у бывшего главы ОГА нет.

Предыдущего посла Украины Зеленскому также пришлось уволить. Петр Врублевский выступил с призывом убивать русских – что вызвало естественную реакцию не только в Москве, но и в Астане.

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