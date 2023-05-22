Жители покинули приграничные села в Белгородской области

Власти помогают эвакуироваться оставшимся

Население приграничных сел в Белгородской области, в которые вошла украинская диверсионная группа, покинуло свои дома. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, власти помогают эвакуироваться тем, кто еще остается в населенных пунктах.

По словам Гладкова, завершается подомовой обход сел и райцентра - Грайворона. Большая часть населения покинула территорию на личном транспорте. Тем, у кого нет такой возможности, помогают эвакуироваться власти, приводит слова губернатора РИА Новости.

Ранее тало известно, что на территории района обнаружена украинская диверсионная группа. Ее ликвидацией занялись ВС России совместно с ФСБ и Погранслужбой, о происшествии доложили президенту России Владимиру Путину. По данным некоторых Telegram-каналов, российские силовики уничтожили 39 украинских боевиков.

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