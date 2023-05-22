Проникновение диверсантов в Белгородскую область. Главное

Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции после попытки прорыва диверсантов с украинской территории. По данным губернатора региона, утром группа боевиков проникла на территорию Грайворонского округа.

Это кадры с окраин Белгородской области, которые распространяются в соцсетях. Как сообщают власти региона, на территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Российские вооруженные силы совместно с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ организовали операцию по ликвидации противника. Местных жителей из приграничных сел принято решение вывезти в развернутые пункты временного размещения. Перед нападением ВСУ обстреляли из артиллерии российскую территорию. В райцентре Грайворон повреждены три частных дома и здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад.

Боевики ВСУ для своей провокации выбрали населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от украинской границы. Причем, все эти поселки никакого военного интереса не представляют. Киев в очередной раз использует тактику террористов, которую уже применяли против мирных жителей Донбасса.

Никакого международного осуждения нет и вряд ли будет. Западный мир намеренно поддерживает террористов, сражающихся с Россией. А их активность вызвана отчаянием после очередного поражения на поле боя. Это дали понять в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента, Владимиру Путину доложили о событиях в Белгородской области:

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска".

В Кремле подчеркнули, что сил и средств, задействованных Министерством обороны на месте, достаточно для ликвидации боевиков. В Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Назначенные на вторник "последние звонки" в школах пройдут в дистанционном формате.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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