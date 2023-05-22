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В ООН предложили работать с Россельхозбанком в обход системы SWIFT

20:46
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Хотя в рамках платежной системы это было бы легче

Организация Объединенных Наций ищет пути обеспечения операций с Россельхозбанком. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, есть варианты проводить транзакции вне платежной системы SWIFT.

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Дюжаррик заявил, что организация продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить поставки продовольствия – в том числе проводить операции через Россельхозбанк. Представитель ООН признал, что есть возможности работать в обход системы SWIFT.

В то же время Дюжаррик признал, что в рамках SWIFT работать было бы легче. ООН намерена продолжить взаимодействие по этому вопросу со всеми собеседниками - включая ЕС, Великобританию, США и Россию. Представитель генсека ООН ответил на вопрос журналистов по поводу недавних высказываний представителей Евросоюза. В ЕС заявили, что переподключать российский банк к системе SWIFT не планируется, передает ТАСС.

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