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В США назвали битву за Артемовск "крупнейшей со времен Второй Мировой"

21:14
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Поражение подтолкнет Зеленского начать масштабное наступление

Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны. Так оценил взятие российскими силами Артемовска экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

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"Похоже, что Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике", - приводит комментарий Блэка РИА Новости. Бывший сенатор назвал битву "эпичной" и отметил, что западные СМИ не спешат признавать украинское поражение.

По мнению Блэка, потери будут побуждать Зеленского начать наступление, чтобы доказать, что у него все еще есть боевая мощь. Однако более разумным путем стал бы поиск мира и прекращение дальнейшего кровопролития, уверен бывший сенатор.

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