Звезда сериала "Рим" скончался на съемках новой картины

Рэю Стивенсону было 58 лет

Официальные представители британского актера Рэя Стивенсона подтвердили факт его смерти. Артист принимал участие в съемках фильма режиссера Фрэнка Чиоты, которы проходили на итальянском острове Искья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ, актер почувствовал недомогание днем в субботу. Рэя госпитализировали, однако в понедельник его состояние резко ухудшилось, актер скончался.

Стивенсон родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он известен публике по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале "Рим", Вольштагга - друга бога грома Тора в фильмах о супергероях Marvel, а также Карателя в фильме "Каратель: Территория войны".

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