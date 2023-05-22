ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда сериала "Рим" скончался на съемках новой картины

21:39
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Рэю Стивенсону было 58 лет

Официальные представители британского актера Рэя Стивенсона подтвердили факт его смерти. Артист принимал участие в съемках фильма режиссера Фрэнка Чиоты, которы проходили на итальянском острове Искья.

Умер сыгравший Фантомаса актер
Умер актер из "Гарри Поттера" и "Звездных войн"

Как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ, актер почувствовал недомогание днем в субботу. Рэя госпитализировали, однако в понедельник его состояние резко ухудшилось, актер скончался.

Стивенсон родился в 1964 году в Северной Ирландии. Он известен публике по ролям центуриона Тита Пуллона в сериале "Рим", Вольштагга - друга бога грома Тора в фильмах о супергероях Marvel, а также Карателя в фильме "Каратель: Территория войны".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.