Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля

Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке. Это указание содержится в перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также дал указание кабинету министров до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения добывающих компаний, а также представить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам и займам с учетом влияния структуры государственных заимствований на их размер.

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