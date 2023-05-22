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Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

22:22
  • понедельник
  • 22 мая 2023

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля

Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке. Это указание содержится в перечне поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также дал указание кабинету министров до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения добывающих компаний, а также представить предложения по снижению ставок по долгосрочным кредитам и займам с учетом влияния структуры государственных заимствований на их размер.

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22 Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
22 Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки
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