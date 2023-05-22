Автор операции США в Ираке предсказал судьбу ВСУ

Украинская армия повторит судьбу нацистов в Арденнах

Контрнаступление, к которому подталкивает Зеленского Запад, повторит судьбу провальной Арденнской операции немецких войск во Второй мировой войне. В этом убежден старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет" Харлан Ульман.

Отставной офицер напомнил, что в декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Союзники поначалу были в шоке, их удалось отбросить назад. Однако вскоре изменились погодные условия, и это позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта, -написал Ульман в материале для издания The Hill.

Сторонники Киева рассчитывают, что украинская армия повторит операцию "Буря в пустыне". Тогда, в 1991 году, возглавляемая США коалиция за 100 часов уничтожила армию Саддама Хусейна и изгнала ее из Кувейта. Однако такой сценарий был бы осуществим, если бы украинцам противостояла некомпетентная иракская армия. А российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в разгром украинской армии.

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