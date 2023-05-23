Депутат Делягин объяснил логику США в отношении помощи Украине

От Киева ждут неких "результатов"

Что конкретно пообещали Украине члены G7? Готовы ли они платить и дальше за помощь киевскому режиму? Сможет ли Вашингтон сохранить свой политический диктат на фоне обострившейся в США проблемы госдолга?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил глава комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Было очень четко выражено стремление такого характера - пусть другие лезут, а мы будем подзуживать. Неприсоединившиеся к конфликту страны должны, по мнению G7, ввязаться в санкции и вложить свои ресурсы в войну против России. Чтобы "Большая семерка" могла им поаплодировать. Очень характерный момент был с истребителями F-16. Джейк Салливан, советник Байдена по нацбезопасности, заявил: мы обязательно дадим эти истребители, но это длительный процесс. Только пусть сначала украинская армия покажет какой-нибудь результат. А там уж мы сразу", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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