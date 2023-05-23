Конгрессмены вновь потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

Состояние политика с самого начала его президентского срока вызывало озабоченность

Европа готова попрощаться с Байденом, утверждает американский телеканал CNBC. Евросоюз, отдавая должное американскому президенту, понимает, что следующего срока в Белом доме у него может и не случиться.

Состояние Байдена с самого начала его президентского срока вызывало озабоченность и тревогу у политиков, журналистов, врачей, простых американцев. Списки "байденизмов" стали настоящим развлечением для представителей СМИ. Президент забывал, какую должность он занимает, какой сейчас год, не помнит, с кем разговаривал. Смотреть на это весело. Но его блуждания в пространстве всегда давали оппонентам повод для вопросов о ментальном здоровье.

Рони Джексон, конгрессмен, пять лет проработал в должности главного врача Белого Дома. Он одним из первых забил тревогу в прямом эфире: "С ним происходит что-то серьёзное. Он должен будет покинуть администрацию по медицинским показаниям".

По инициативе доктора Джексона две недели назад представители Республиканской партии в Конгрессе обратились к Байдену с письмом, потребовав от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия выборах в 2024-м.

"Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтверждённую оценку умственных способностей и сделать эти результаты доступными для общественности", - говорилось в письме.

Это уже третье послание когрессменов, которое оставлено без внимания. Есть о чем беспокоиться. Президент ядерной державы мало понимает, что происходит вокруг него, и выглядит просто марионеткой.

Так кто правит Америкой? На фоне бодрого бойца Трампа Байден выглядит просто жалким стариком.

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