В ходе последних боев расчет гаубицы Д-20 поразил американский БТР М-113

Громить украинские вооруженные формирования в ходе СВО продолжают артиллеристы Центрального военного округа. Впечатляющие кадры показало Минобороны.

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Гиацинт" и "Мста", а также буксируемых Д-20 точно поражают цели и ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. Находить вражеские позиции и корректировать огонь орудий помогают беспилотники. Это позволяет уничтожать объекты ВСУ при минимальном количестве выстрелов.

В ходе последних боев расчет гаубицы Д-20 поразил американский БТР М-113, а "Гиацинт" первым же направленным в цель снарядом подбил танк радикалов.

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