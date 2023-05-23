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Военнослужащие отряда добровольцев получили награды

09:04
  • вторник
  • 23 мая 2023

Церемония вручения прошла в одном из мотострелковых соединений Южного военного округа

В Ростовской области высокие государственные награды получили военнослужащие отряда добровольцев, сообщили в Минобороны.

За выполнение боевых задач в зоне специальной операции по защите мирного населения Донбасса офицеры и солдаты были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

Церемония вручения прошла в одном из мотострелковых соединений Южного военного округа. Почему он записался в отряд БАРС, рассказал один из героев-добровольцев: "Когда появилась угроза нашему Отечеству, я не смог сидеть дома".

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