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Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов

09:06
  • вторник
  • 23 мая 2023

Младший сержант Егор Синюшкин не допустил прорыва неприятеля из окруженного нашими войсками населенного пункта

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Рядовой Сергей Сапунов в составе штурмовой группы вел бой с украинскими радикалами. Скрытно передвигаясь, он обошел позиции противника с тыла и точным выстрелом из РПГ поразил склад ракетно-артиллерийского вооружения, три вражеских автомобиля были уничтожены. Позже Сергей накрыл две минометных точки радикалов. Лишенные огневой поддержки боевики отступили.

Младший сержант Егор Синюшкин не допустил прорыва неприятеля из окруженного нашими войсками населенного пункта. Прицельным огнем из БМП он сковал передвижение противника и сумел уничтожить до десяти националистов. Благодаря грамотным действиям Егора, потерь в его отделении нет.

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