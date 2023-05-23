В программе двухдневного визита - участие в бизнес-форуме и встречи с руководством КНР

Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Китай. Накануне вечером самолет главы правительства России приземлился в аэропорту Шанхая, передает "ТВ Центр".

В программе двухдневного визита - участие в бизнес-форуме и встречи с руководством КНР.

На переговорах с лидером страны Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном будут рассмотрены все актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. По итогам планируется подписание ряда новых соглашений.

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