Бесстрашный воин: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Геры Цатурова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 8-летнего Георгия Цатурова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Позади пять лет тяжелейшего лечения: два рецидива и даже инсульт. Врачи испробовали все возможное. Но болезнь агрессивна, победить ее не так просто. Спасти Геру может только срочная трансплантация костного мозга. Но для начала - тотальное облучение, после которого организму мальчика понадобится серьезная медикаментозная поддержка. Стоимость лечения - более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но в многодетной семье взять такие деньги родителям негде.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Хотя учебный год на излете, в этом классе каждый день шлют приветы своему лучшему другу Гере. Мальчики и девочки наперебой рассказывают, что скучают и желают скорейшего выздоровления.

Короткие сообщения от одноклассников Гера пересматривает снова и снова. Те недолгие полгода, что учился в первом классе, - незабываемое время. Вспоминая которое, как будто проживает другую жизнь - беззаботную, веселую. Где можно играть и фантазировать. На такой случай, к слову, у Геры целый арсенал припасен.

"У меня лежит пистолет и арбалет. Рогатка еще. С шариками. Когда я в школу вернусь, там будет шоу", - говорит он.

С таким набором бесстрашного воина даст отпор всем монстрам! Только один - невидимый - пока оказывается сильнее. Потому что дерется не по правилам - нападает и бьет исподтишка. Но Гера его не боится. И не сдается.

Пять лет он живет с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз". Это непрекращающаяся борьба за жизнь, боль и слово "надо". Все началось с внезапно заболевшей ноги. Полиартрит, гипс - оказалось, врачи шли по ложному следу. Только пункция показала истинный диагноз - рак крови. Срочно начатое лечение продолжалось три года. Недолгая ремиссия. И рецидив. Сначала первый. Потом второй - с поражением центральной нервной системы.

"Случился инсульт. Забрали в реанимацию. Молились, молились, даже батюшку позвали, крестили ребенка", - вспоминает папа.

Курсы химиотерапии - один серьезнее другого. Сейчас - ремиссия. А значит, болезнь снова пойдет в атаку. И нужно действовать на опережение. Врачи уверены - тотальное облучение тела и пересадка костного мозга должны "перезагрузить" организм ребенка и дать надежду на выздоровление.

"Георгию требуется подготовка к самой трансплантации. Впоследствии на трансплантации могут возникнуть проблемы инфекционного характера - это может быть как бактериальная, так и грибковая инфекция. Поэтому требуются очень дорогостоящие антибиотики - очень эффективные. И противогрибковые препараты", - объяснил Кирилл Екушов, врач-гематолог Института детской гематологии имени Р.М.Горбачёвой.

Без этих лекарств сепсис неминуем. Но препараты стоят очень дорого, как и тотальное облучение перед трансплантацией. Общая стоимость лечения - более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Семье, воспитывающей еще двоих детей, такие расходы самим не потянуть.

"Обращаюсь к благотворителям. Помогите вылечить моего ребёнка. Любая сумма. Будем очень признательны, благодарны", - просит папа.

Каждый прожитый день для Геры - большая победа. Самое яркое впечатление - когда на пару дней отпускают из больницы. Тогда Гера неизменно просится на море. Вместе мы можем помочь этой мечте сбыться! Снова увидеть море и наконец повидаться с одноклассниками, которые уже заждались.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Георгия Цатурова, программа 1669

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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