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Два села Нижегородской области более 8 месяцев живут без моста

09:25
  • вторник
  • 23 мая 2023

Временной переправы власти людям так и не предоставили

Гребля в селе Покров-Майдан Нижегородской области теперь - массовый спорт. Правда, занимаются им здесь не по собственному желанию. Мост через реку Ургу, соединявший деревню с соседним районом, рухнул. Дорога в объезд - крюк больше 70 км.
Оползень привел к разрушениям в нижегородском селе

Моста не стало осенью. Жители уверены, что рухнул он из-за проезжавших по нему большегрузов с материалами для строительства трассы.

"Ограничение-то 25, по-моему, тонн, а они шли 60. Как проехали, мост и обвалился", - говорит местный житель.

Это произошло еще в сентябре. Строители свою причастность к обрушению тогда категорически отрицали. Сначала жители добирались на другую сторону реки пешком по обвалившемуся мосту, зимой - по льду. А сейчас, когда, старый мост демонтировали, - вплавь. Пенсионеры не могут попасть в больницу, дети - в школы и секции.

Фермеры не могут возделывать землю, а жители остались без продуктов.

"Из Чебоксар к нам возили, теперь не возят. Потому что вкруговую там никто не хочет ездить", - рассказывает продавщица местного магазина.

Жители направили множество обращений в разные инстанции - а мост и ныне там не стоит.

"Нам сказали, что после майских праздников должны привезти технику и начать какие-то работы. Они все обещают, но обещанного мы пока не видим", - говорит женщина.

Местные власти заявляют, что самостоятельно решить проблему с мостом не в состоянии. Возбужденное ранее уголовное дело по факту обрушения моста закрыли в этом месяце. Но кадры с плывущими через реку в школу детьми дошли до главы СК Александра Бастрыкина. И расследование возобновили.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Разрушенный мост
Разрушенный мост
Разрушенный мост
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