В Мексике проснулся крупнейший вулкан страны

Попокатепетль выбрасывает в воздух столбы газа и раскаленных камней
В Мексике растет активность крупнейшего действующего вулкана страны, сообщает "ТВ Центр".
Попокатепетль, или "Эль Попо", как называют его местные жители, выбрасывает в воздух столбы газа и раскаленных камней. Вулканический пепел оседает на улицах ближайших населенных пунктов.
В городе Пуэбла приостановлена работа международного аэропорта. В трех штатах, в том числе в столичном регионе, на онлайн-обучение переведены школы.
Для помощи в эвакуации населения и устранении последствий извержения Минобороны готово направить 6 с половиной тысяч военнослужащих.