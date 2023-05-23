В Мексике проснулся крупнейший вулкан страны

Попокатепетль выбрасывает в воздух столбы газа и раскаленных камней

В Мексике растет активность крупнейшего действующего вулкана страны, сообщает "ТВ Центр".

Попокатепетль, или "Эль Попо", как называют его местные жители, выбрасывает в воздух столбы газа и раскаленных камней. Вулканический пепел оседает на улицах ближайших населенных пунктов.

В городе Пуэбла приостановлена работа международного аэропорта. В трех штатах, в том числе в столичном регионе, на онлайн-обучение переведены школы.

Для помощи в эвакуации населения и устранении последствий извержения Минобороны готово направить 6 с половиной тысяч военнослужащих.

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