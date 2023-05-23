Появилось видео колонны бронетехники ВСУ перед заходом в Белгородскую область

Украинские диверсанты атаковали российский регион

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена колонна бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нападения на Белгородскую область России. Кадры публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Запись сделали украинские неонацисты, которыми руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На кадрах видны военные с желтыми повязками, американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee.

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских диверсантов восемь человек получили ранения, жертв нет.

Население приграничных сел в Белгородской области, в которые вошла украинская диверсионная группа, покинуло свои дома. Как сообщил Гладков, власти помогают эвакуироваться тем, кто еще остается в населенных пунктах и лишен возможности эвакуироваться самостоятельно.

Глава Белгородской области лично посетил в лечебных учреждениях людей, пострадавших при атаке диверсантов, а также при обстрелах украинской армией населенных пунктов региона. Он заверил, что раненым оказывают всю необходимую помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

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