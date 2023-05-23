ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео колонны бронетехники ВСУ перед заходом в Белгородскую область

08:22
  • вторник
  • 23 мая 2023

Украинские диверсанты атаковали российский регион

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена колонна бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нападения на Белгородскую область России. Кадры публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Проникновение диверсантов в Белгородскую область. Главное

Запись сделали украинские неонацисты, которыми руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На кадрах видны военные с желтыми повязками, американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee.

22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских диверсантов восемь человек получили ранения, жертв нет.

Население приграничных сел в Белгородской области, в которые вошла украинская диверсионная группа, покинуло свои дома. Как сообщил Гладков, власти помогают эвакуироваться тем, кто еще остается в населенных пунктах и лишен возможности эвакуироваться самостоятельно.

Глава Белгородской области лично посетил в лечебных учреждениях людей, пострадавших при атаке диверсантов, а также при обстрелах украинской армией населенных пунктов региона. Он заверил, что раненым оказывают всю необходимую помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Техника ВСУ
Техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.