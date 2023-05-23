Военкоры рассказали о ликвидации ставшего снайпером ВСУ легкоатлета Ходаковского

Сообщается, что 15 мая он был убит под Артемовском

Украинский спортсмен Богдан Ходаковский, экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом, убит в боях в Артемовске, в которых он участвовал на стороне украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Как сообщают военкоры, 15 мая Ходаковский "попал в "Бахмутскую мясорубку", где и был переработан". Другие подробности не приводятся.

Российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Несколько месяцев продолжались ожесточенные бои за Артемовск (Донецкая Народная Республика) — важный узел в маршруте снабжения Вооруженных сил Украины.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск. При этом украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко отмечал, что ожидания от украинского контрнаступления на Западе завышены, а запланированные атаки могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

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