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Politico: Бербок и Сийярто поругались из-за блокировки помощи Украине

09:00
  • вторник
  • 23 мая 2023

Венгрия блокирует транши из-за санкций Киева против венгерского банка

Министры иностранных дел ФРГ и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто устроили перепалку в Брюсселе на заседании глав МИД членов Евросоюза, пишет Politico.
Венгрия пригрозила блокировать все военные транши ЕС Украине

Как отмечает издание со ссылкой на европейских дипломатов, два министра поругались "из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине".

Бербок высказала Сийярто недовольство отказом Будапешта одобрить дополнительную военную помощь Евросоюза Украине, а также поддержала претензии к венгерскому ОТР Bank и обвинила его в нарушении норм международного права. Сийярто отверг эти обвинения и обвинил Бербок в цитировании недостоверных сведений.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Киев обвинил кредитно-финансовую организацию в финансировании боевых действий из-за того, что банк не прекратил работать в России. После этого Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о возникших в интеграционном объединении разногласиях по антироссийским санкциям. Новый пакет санкций против России, разрабатываемый Евросоюзом, "вызывает возражения не только Венгрии", отметил дипломат.

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Анналена Бербок
Анналена Бербок
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