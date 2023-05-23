Климатолог Кокорин допустил перенос столицы России из-за изменения климата

Эксперт допускает это при потеплении на пять градусов

Столицу России при наихудшем сценарии потепления климата на планете могут перенести в Сибирь. Такое мнение высказал во вторник, 23 мая, климатолог Алексей Кокорин.

Из-за изменения климата на Земле эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века. ПО его мнению, "вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м".

На фоне таких изменений жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года, предупредил Кокорин, а если реализуется наихудший сценарий, каждые восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими.

В подобных условиях "летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя", поэтому "не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск", цитирует климатолога РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр России отмечал, что 2022 год оказался одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что это прямое следствие заметного изменения климата и проявление глобального потепления.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что в Европе жертвами аномальной жары в 2022 году стали, по меньшей мере, 15 тысяч человек. В ВОЗ подчеркнули, что уязвимость к экстремальным погодным явлениям в ближайшие десятилетия приведет к увеличению числа заболеваний и смертей, если страны не предпримут решительных мер по борьбе с изменением климата.

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