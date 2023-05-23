Мишустин пообещал рекордный товарооборот России и Китая в 2023 году

Страны активно наращивают объемы торговли

Товарооборот России и Китая растет и в 2023 году может достичь рекордной отметки в 200 млрд долларов. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин, который находится в КНР с рабочим визитом.

Политик напомнил, что задачу довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов ранее поставили главы двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Мишустин рассказал, что в первом квартале 2023 года Россия и Китай нарастили товарооборот уже на четверть, примерно до 52 млрд долларов. Он выразил уверенность в достижимости целевого показателя по итогам года, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что уже более 70% торговых расчетов с Китаем осуществляется в национальных валютах, причем еще год-два назад этот показатель достигал лишь 30%.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Москва и Пекин "находятся на своего рода пике объемов торговли, продолжающихся военных учений и других видов сотрудничества — политического и технического". По ее словам, Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"