ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин пообещал рекордный товарооборот России и Китая в 2023 году

09:39
  • вторник
  • 23 мая 2023

Страны активно наращивают объемы торговли

Товарооборот России и Китая растет и в 2023 году может достичь рекордной отметки в 200 млрд долларов. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин, который находится в КНР с рабочим визитом.
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Китай

Политик напомнил, что задачу довести взаимный товарооборот до 200 млрд долларов ранее поставили главы двух государств Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Мишустин рассказал, что в первом квартале 2023 года Россия и Китай нарастили товарооборот уже на четверть, примерно до 52 млрд долларов. Он выразил уверенность в достижимости целевого показателя по итогам года, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что уже более 70% торговых расчетов с Китаем осуществляется в национальных валютах, причем еще год-два назад этот показатель достигал лишь 30%.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Москва и Пекин "находятся на своего рода пике объемов торговли, продолжающихся военных учений и других видов сотрудничества — политического и технического". По ее словам, Соединенные Штаты не считают, что им по силам предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в ближайшие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.