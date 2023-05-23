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Буданов пообещал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

09:57
  • вторник
  • 23 мая 2023

Точные сроки глава украинской разведки не назвал

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Политик не назвал конкретные сроки, но заявил, что украинская армия располагает необходимым минимумом оружия для начала контрнаступления.

Вместе с тем Буданов заявил, что "нужно больше оружия, нужны истребители", и призвал западных союзников помочь ВСУ. Он выразил надежду на то, что "у международного сообщества все готово для помощи Украине", сообщает телеканал NHK.

Киев уже не первый месяц обещает контрнаступление и использует его как предлог для выпрашивания у западных союзников более мощного и дальнобойного оружия. Однако пока украинские войска потерпели крупное поражение — ВС России взяли Артемовск (ДНР).

Экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк после этого заявил, что Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, а президент Украины Владимир Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике.

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