Точные сроки глава украинской разведки не назвал

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Политик не назвал конкретные сроки, но заявил, что украинская армия располагает необходимым минимумом оружия для начала контрнаступления.

Вместе с тем Буданов заявил, что "нужно больше оружия, нужны истребители", и призвал западных союзников помочь ВСУ. Он выразил надежду на то, что "у международного сообщества все готово для помощи Украине", сообщает телеканал NHK.

Киев уже не первый месяц обещает контрнаступление и использует его как предлог для выпрашивания у западных союзников более мощного и дальнобойного оружия. Однако пока украинские войска потерпели крупное поражение — ВС России взяли Артемовск (ДНР).

Экс-сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк после этого заявил, что Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой войны, а президент Украины Владимир Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике.

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