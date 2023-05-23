Российские войска активизировались на авдеевском направлении

Серьезную поддержку в продвижении оказывает артиллерия

После завершения тяжелых боев в Артемовске отмечается усиление атакующих действий российских подразделений на авдеевском направлении. Серьезную поддержку в продвижении оказывает артиллерия. Пехота может рассчитывать на помощь гаубиц Д-20, самоходных артиллерийских установок "Мста" и "Гиацинт". В зависимости от типа и удаления обнаруженной цели команда передается на соответствующую батарею. До 33 километров - на такое расстояние, к примеру, может прицельно вести огонь "Гиацинт".

После ударов артиллерии заходит пехота. Отмечается, что южнее Авдеевки наступление разворачивается из Песок, Опытного и Водяного. Севернее города - из Красногоровки. Там под огневым контролем российской артиллерии оказалась железнодорожная ветка, уходящая из Авдеевки на запад.

В Кременском лесу для уничтожения очередных обнаруженных украинских позиций выдвинулся танк. С воздуха видны зигзаги окопов - мера безопасности, позволяющая оказаться вне зоны поражения осколков при попадании снаряда. Но в данном случае повезло не всем. Танк отработал прямой наводкой. Четверо украинских солдат решили просто сбежать. По дороге один из них погиб. Еще несколько человек остались в окопах.

Сообщается, что на запорожском направлении возле населенного пункта Орехов фиксировалась активизация украинских бронетанковых подразделений. Однако артиллерией и вовремя прибывшей авиацией попытки атаковать российские оборонительные рубежи были сорваны. Артдуэли и нанесение ударов по украинским позициям фиксируют по всей линии фронта.

"Расчетами самоходных установок "Акация", самоходных минометов "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке и Новополье. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две польские САУ "Краб" и две гаубицы в районе Доброволье, минометный расчет в районе Угледара", - сообщил Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток".

В данном случае при помощи аэроразведки были обнаружены позиции украинской противовоздушной обороны. Две пусковые установки С-300 стояли замаскированными в лесополосе. Удар нанесли барражирующим боеприпасом. Видно точное попадание в одну из пусковых установок. Непонятно, о чем думали украинские командиры, но обнаруженную позицию менять никто не стал. Просто убрали разбитую машину. Соответственно, другим барражирующим боеприпасом была уничтожена и вторая установка С-300.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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