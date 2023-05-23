В США заявили об отчаянии Байдена

Вашингтон охотнее поможет украинцам, чем собственным гражданам

Фотографии и видео американского бронетранспортера, брошенного украинскими националистами в Белгороде, разлетаются по российским и зарубежным соцсетям. Эти машины Киеву были переданы в октябре. В Белом доме все сложнее делать вид, что они якобы не в курсе того, как ВСУ пытаются нанести удары по российской территории, применяя западное вооружение.

Как оказалось, ничего не знают и в ООН. Риши Сунак также уклончиво ушел от ответа на вопрос депутатов парламента о дальнобойных Storm Shadow, переданных Киеву, и об уже обещанных истребителях F-16.

Ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов, сообщил евродипломат Жозеп Боррель. Спешка очевидна, пишут зарубежные СМИ: "По оценкам ВВС, время обучения составит всего четыре месяца. Даже если бы это было правдой - процесс идентификации F-16 из стран-партнеров, доведения их до летной годности, а затем доставка их средств технического обслуживания, запасных частей и боеприпасов, вероятно, займет весь 2024 год. Поэтому маловероятно, что в этом году истребители будут вести бои в небе над Украиной".

Журналисты задаются другим вопросом - чего ожидает администрация Байдена от поставок F-16? Американский телеведущий Роган О'Хэндли дал свою оценку происходящему: "Байден планирует отправить F-16 на Украину? Это не признак "выигрыша". Это явное отчаяние после того, как США вложили более 100 миллиардов долларов в чужую страну вместо того, чтобы помочь американцам".

Или европейцам, говорит глава венгерского МИД, у которого даже возник на этой почве спор с немецкой коллегой. Анналена Бербок возмутилась тем, что Петр Сийярто отказался одобрить дополнительную помощь Киеву.

"Этот спор разочаровал другие страны ЕС, ведь Венгрия ставила крест на всем, что было сделано ради достижения единой цели - наказать Россию и поддержать Украину. Задержки в оказании помощи привели многих в ярость", - пишет Politico.

"Мы считаем, что в этой войне может быть только дипломатическое решение. Военное решение создает риск того, что в этой войне погибнет очень много людей", - указал Сийярто.

Несмотря на помощь западных инструкторов, пишет итальянская пресса, на полях сражений гибнет все больше украинских военных. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Впрочем, украинского президента, видимо, это не сильно волнует. Пока в Артемовске шли серьезные бои, он разъезжал по Европе и Азии. Газета NYT намекнула на это в соцсетях, сопроводив сообщение об отъезде Зеленского с саммита G7 фотографией с гробом.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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