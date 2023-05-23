Украинские дроны атаковали райцентры в Белгородской области

Накануне регион подвергся атаке диверсантов ВСУ

Украинские дроны совершили атаку на районные центры Грайворон и Борисовка в Белгородской области в ночь на 23 мая. Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, беспилотники атаковали два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет.

22 мая в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, в регионе ввели режим контртеррористической операции. Восемь человек получили ранения.

Наряду с этим украинские военные продолжили обстреливать населенные пункты в других российских регионах. В частности, ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области. От удара загорелись дом и хозяйственная постройка.

В Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на спорткомплекс в поселке Глушково Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, ранения получили два местных жителя.

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