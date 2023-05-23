В Кремле объединили управления по кадрам и противодействию коррупции

Указ подписан главой государства

Президент России Владимир Путин подписал указ об объединении двух управлений Кремля: по вопросам государственной службы и кадров, а также по вопросам противодействия коррупции. Соответствующий документ во вторник, 23 мая, публикует пресс-служба главы государства.

Возглавит объединенное управление Максим Травников, который до этого руководил кадровым управлением Кремля.

Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. О новом месте работы чиновника не сообщается.

В марте глава государства провел кадровую ротацию в руководстве ряда российских регионов. Виталий Хоценко, возглавлявший правительство ДНР, стал врио губернатора Омской области. Предыдущий руководитель региона Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию. Смоленскую область возглавил Василий Анохин, а главой Чукотки был назначен Владислав Кузнецов.

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