В Кремле объединили управления по кадрам и противодействию коррупции

Указ подписан главой государства
Президент России Владимир Путин подписал указ об объединении двух управлений Кремля: по вопросам государственной службы и кадров, а также по вопросам противодействия коррупции. Соответствующий документ во вторник, 23 мая, публикует пресс-служба главы государства.
Возглавит объединенное управление Максим Травников, который до этого руководил кадровым управлением Кремля.
Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. О новом месте работы чиновника не сообщается.
В марте глава государства провел кадровую ротацию в руководстве ряда российских регионов. Виталий Хоценко, возглавлявший правительство ДНР, стал врио губернатора Омской области. Предыдущий руководитель региона Александр Бурков подал в отставку по собственному желанию. Смоленскую область возглавил Василий Анохин, а главой Чукотки был назначен Владислав Кузнецов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"