В Туле осудили украинского агента за шпионаж

Он пытался выведать данные об оружии

В Туле агент украинских спецслужб получил 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в оборонной сфере.

Решение вынес Тульский областной суд, приговор вступил в законную силу. Мужчина признан виновным по статье "Шпионаж".

Как стало известно следствию, украинский агент Андрей Петкевич пытался выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий. Он хотел завербовать россиян, чтобы получить от них "секретные сведения и разработки".

"Шпионская деятельность Петкевича была своевременно пресечена", - сообщили в ЦОС ФСБ.

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