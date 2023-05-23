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В работе "Ростелекома" произошел сбой

10:49
  • вторник
  • 23 мая 2023

Не работают зарубежные сайты

"Ростелеком" подтвердил сообщения о сбое в работе.

Доступ к зарубежным сайтам может быть временно затруднен из-за неполадок в работе европейской площадки обмена трафиком, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление компании.

"Подключены резервные международные каналы связи", - отметили в пресс-службе.

Представитель компании заверил, что сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме.

Россияне начали жаловаться на проблемы в работе "Ростелекома" ночью и утром во вторник, 23 мая. Больше всего обращений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Новосибирской области. Пользователи отметили проблемы в работе сайтов и стационарного интернета.

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