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Захарова опровергла продолжение диалога между Россией и Австрией

11:04
  • вторник
  • 23 мая 2023

Глава австрийского МИД ранее призвал сохранить контакты с Москвой

В Москве "с удивлением" узнали, что Вена поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Российской стороне о таких каналах неизвестно. Соответствующее заявление сделала во вторник, 23 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что "Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета".

По этой причине предмета для диалога Москвы с Веной не просматривается, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Запад должен продолжать вести переговоры с Россией, так как это крупнейший географический сосед Евросоюза и крупнейшая ядерная держава на планете.

При этом российские власти подчеркивали готовность к диалогу с другими государствами при условии их уважительного отношения и отказа от русофобской и дискриминационной политики в отношении России и ее граждан.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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