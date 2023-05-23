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Боррель подтвердил начало обучения пилотов ВСУ работе на F-16

11:18
  • вторник
  • 23 мая 2023

Запад согласился предоставить Украине истребители

Западные страны уже начали обучать украинских пилотов работе на истребителях F-16. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По словам главы евродипломатии, тренировать пилотов ВСУ уже начали "несколько стран, в частности Польша". Другие подробности он не привел, сообщает "Интерфакс".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в предстоящие месяцы Вашингтон намерен "работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько". Чиновник заверил, что США при поставках оружия Украине действуют так, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Украинские власти по-прежнему жалуются на нехватку вооружений и военной техники для давно обещанного контрнаступления. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ "нужно больше оружия, нужны истребители". Он выразил надежду на то, что "у международного сообщества все готово для помощи Украине".

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