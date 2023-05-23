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Возбуждено дело после атаки украинских боевиков на Белгородскую область

11:27
  • вторник
  • 23 мая 2023

По шести статьям, в том числе о терроризме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области.

Оно будет расследоваться по шести статьям: "Террористический акт", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Покушение на убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают личности нападавших и обстоятельства произошедшего, сообщили в СКР.

Накануне украинские боевики напали на Грайворонский район Белгородской области: сначала город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов.

Пострадали восемь человек, погибших нет. В области ввели режим контртеррористической операции.

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