Члены ЕС выставили счета на 10 млрд евро за поставки оружия Украине

Брюсселю предстоит компенсировать эти расходы

Государства — члены ЕС представили руководству интеграционного объединения счета на 10 млрд евро за поставки вооружений и военной техники Украине. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чиновник признал, что это "гораздо больше, чем ожидалось". По этой причине Боррель выступил за увеличение объема Европейского фонда мира, за счет средств которого финансируются такие поставки, сообщает РИА Новости.

Ранее Боррель заявлял, что "успех обороны Украины зависит не только от людей, но и от поставки боеприпасов и оружия", поэтому ЕС намерен расширять военную помощь Киеву. Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза рассказал, что страны ЕС обучили уже 15 тысяч украинских военных, а до конца 2023 года планируют обучить еще столько же.

Глава германского кабмина Олаф Шольц, в свою очередь, пообещал, что Украина будет получать западное вооружение даже после завершения боевых действий в рамках конфликта с Россией.

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