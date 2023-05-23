ВС России предложил ограничить применение ареста к обвиняемым

Эту меру пресечения предлагается не применять, в частности, к женщинам с детьми

Верховный суд России выступает за внесение в уголовно-процессуальное законодательство изменений, направленных на дальнейшее ограничение сферы применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал глава ВС России Вячеслав Лебедев.

В частности, предлагается предусмотреть возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания.

В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера.

Лебедев также рассказал, что число вынесенных российскими судами в этом году решений о заключении под стражу сократилось на 4%, а применение домашнего ареста выросло на 20%, сообщает ТАСС.

В феврале президент России Владимир Путин выступил на ежегодном совещании судей, на котором подводили итоги работы российской судебной системы в 2022 году и определяли задачи на ближайшую перспективу. Глава государства предложил избирать для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Российский лидер подчеркнул, что это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

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