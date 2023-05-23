Выпускник ударил школьницу ножом на последнем звонке

У девушки рана шеи

В Волгоградской области выпускник на последнем звонке ударил одноклассницу ножом.

Инцидент произошел на линейке в Иловнинской средней школе №1. Момент попал на видео. На кадрах видно, как молодой человек обхватывает девушку рукой, приставляет ей к горлу нож. Злоумышленника успели оттащить другие ученики.

Выпускница получила небольшой порез, ее жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"