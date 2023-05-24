Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Рутинные дела сегодня - самые полезные
Овны
Звезды продолжают в том же духе и даже подливают масла в огонь! Ищите свою стратегию, чтобы сохранить деньги, здоровье и все дела в порядке.
Тельцы
Сегодня вам будет сложно противостоять миру: бывают дни, когда обстоятельства против нас. Плетью обуха не перешибешь, оставьте спорные ситуации как есть.
Близнецы
Присмотритесь к своим недоброжелателям, сегодня они могут что-то предпринять. Это будет касаться документов, писем, публикаций, учебы или поездок.
Раки
Еще один день финансовых рисков и тревожных новостей. Старайтесь не бросаться в крайности и ограничить время в интернете - рутинные дела куда полезнее!
Львы
Травмоопасный, аварийный день. Избегайте мест скопления людей, не посещайте массовых мероприятий, проведите время, не обременяя себя важными делами.
Девы
Сложный день для работающих представителей знака: могут возникнуть непонятки с коллегами или начальством. Старайтесь не нервничать – стресс может сказаться на здоровье.
Весы
Вам сегодня противопоказаны поездки и хлопоты, шопинг, беготня по инстанциям. Не ходите сегодня к парикмахеру или косметологу, если не хотите расстроиться.
Скорпионы
Внимательность спасет вас от неурядиц. Если вы будете обращать внимание на исправность бытовой техники или автомобиля, у вас будет меньше поводов злиться.
Стрельцы
День опасен напряжением, которое будет буквально витать в воздухе и провоцировать вас на странные поступки. Сохраняйте спокойствие в социальных сетях и в живом общении.
Козероги
День очень похож на вчерашний, но эмоции у людей еще сильнее. Как хорошо, что вы владеете собой – вам будет проще удержаться от паники или конфликтов с близкими.
Водолеи
Кто-то может попытаться поссорить вас с деловым партнером или любимым человеком. Будьте начеку, обращайте внимание на события, которые кажутся необычными.
Рыбы
Вам сложно не впечатляться громкими заголовками и горячими новостями, но есть способы от них отгородиться. Устройте себе информационный детокс и день пройдет спокойно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"