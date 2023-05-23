ВСУ проведут учения под Киевом

Местных жителей предупредили о предстоящем перемещении тяжелой техники

Военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева пройдут в городе и области с 23 по 25 мая. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники, цитирует сообщение украинских военных ТАСС.

Ранее старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет" Харлан Ульман заявил, что контрнаступление, к которому подталкивает президента Украины Владимира Зеленского Запад, повторит судьбу провальной Арденнской операции немецких войск во Второй мировой войне, а российские военные имеют шанс превратить контрнаступление ВСУ в разгром украинской армии.

При этом украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко отмечал, что ожидания от украинского контрнаступления на Западе завышены, а запланированные атаки могут привести к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины.

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