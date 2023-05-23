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"СЭ": Камерун отказался играть со сборной России по футболу

12:38
  • вторник
  • 23 мая 2023

Россия пыталась организовать товарищеский матч

Сборная Камеруна по футболу отказалась от товарищеской игры с Россией. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, матч планировалось провести в столичных "Лужниках" в июне. Однако, как сообщает "Спорт-экспресс", правительство Камеруна запретило национальной команде играть с россиянами.

Официальное подтверждение этой информации не поступало.

После начала Россией специальной военной операции на Украине под санкциями оказался даже российский спорт. Футбольным клубам из России и национальной сборной запрещено участвовать в международных соревнований, проводить матчи российские спортсмены могут только с представителями дружественных или нейтральных стран.

Осенью 2022 года российская сборная сыграла три товарищеских матча. Соперниками были Киргизия (2:1), Таджикистан (0:0) и Узбекистан (0:0). В июне 2023 года сборная России выступит в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

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