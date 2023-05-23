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Выросло число раненых в Белгородской области

13:29
  • вторник
  • 23 мая 2023

Зачистка территории продолжается

Зачистка территории от последствий захода в Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается.
Возбуждено дело после атаки украинских боевиков на Белгородскую область

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. С приграничных районов отселены жители девяти населенных пунктов.

Число раненых в Белгородской области увеличилось до 12, повреждены 29 жилых домов. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Накануне украинские боевики напали на Грайворонский район Белгородской области: сначала город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов.

Возбуждено уголовное дело. В области ввели режим контртеррористической операции.

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