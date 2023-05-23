ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о своем желании защищать Родину

12:48
  • вторник
  • 23 мая 2023

Близкие поддерживают их решение

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1) рассказали журналистам, что решение отправиться на военную службу связано с пониманием необходимости защищать Родину и с желанием помочь знакомым, которые уже проходят службу в зоне специальной военной операции.

"Долг наш такой. Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью", - рассказал один из пришедших.

Еще один решивший пойти служить гражданин уточнил, что это уже второй его контракт.

"Второй раз иду. Тянет, если честно. И ребята там, оставлять их там не хочется. Родину надо защищать", - сказал он.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Подать заявление на поступление на службу по контракту можно при помощи специального сервиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Посетитель в пункте по набору на контрактную службу
Посетитель в пункте по набору на контрактную службу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.