Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о своем желании защищать Родину

Близкие поддерживают их решение

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1) рассказали журналистам, что решение отправиться на военную службу связано с пониманием необходимости защищать Родину и с желанием помочь знакомым, которые уже проходят службу в зоне специальной военной операции.

"Долг наш такой. Родина много нам что дала, и мы обязаны ей отдать должное. Близкие родственники переживают, но с моим решением они согласились полностью", - рассказал один из пришедших.

Еще один решивший пойти служить гражданин уточнил, что это уже второй его контракт.

"Второй раз иду. Тянет, если честно. И ребята там, оставлять их там не хочется. Родину надо защищать", - сказал он.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Подать заявление на поступление на службу по контракту можно при помощи специального сервиса.

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