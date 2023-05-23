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Пятую новостройку реновации в Дмитровском районе передадут под заселение уже в этом году

13:01
  • вторник
  • 23 мая 2023

В новый дом начнут переезд порядка 320 жителей

На севере столицы в Дмитровском районе до конца 2023 года город передаст под заселение пятую новостройку, которая располагается на улице Клязьминская, дом 28А. Сейчас в доме ведется приемка квартир и мест общего пользования, в том числе на их соответствие единым стандартам программы реновации, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе осмотра эксперты проверяются качество отделки потолков, пола, стен, исправность работы оборудования и техники. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

По словам Лёвкина, после этого в новый дом начнут переезд порядка 320 жителей, чьи дома вошли в программу реновации. Птроенный дом рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Также есть три квартиры для маломобильных групп населения. Традиционно первый этаж является нежилым, с появлением первых жильцов здесь постепенно начнут работу магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи и многое другое.

Прилегающая к дому территория благоустроена и озеленена, созданы все условия для прогулок с детьми и занятия спортом.

Также Сергей Лёвкин напомнил, что в районе Дмитровский переселение по программе реновации началось с 2019 года, уже обеспечено расселение 10 домов, их жители переехали из старых квартир в современное и новое жилье, соответствующее нормам безопасности и энергоэффективности. Жители еще одного дома продолжают переселение.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в 2023 году лидерами по объему строительства жилья по программе реновации станут Восточный и Юго-Восточный округа столицы. С каждым месяцем все больше москвичей переселяются в новое качественное жилье, объемы которого даже в отдельно взятых округах впечатляют.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже около 1,6 млн кв. м дворовых территорий в Москве благоустроено в рамках программы реновации столичного жилфонда. Рядом с новостройками размещено более 600 спортивных и детских площадок. При этом учитывается индивидуальная концепция дворов.

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