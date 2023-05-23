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Венгрия объявила о невозможности победы ВСУ без прямого участия войск НАТО

13:21
  • вторник
  • 23 мая 2023

Будапешт настаивает на возвращении к мирным переговорам

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией без прямого участия военных сил НАТО. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Буданов пообещал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

С учетом перспектив дальнейшей эскалации конфликта политик настаивает на переходе к мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

Орбан также выразил мнение, что Брюссель должен заключить с Москвой соглашение о будущем европейской безопасности, сообщает РИА Новости.

Североатлантический альянс отказывается признать себя одной из сторон конфликта на Украине, хотя продолжает исправно снабжать Киев оружием и техникой, а военные инструкторы стран НАТО активно участвуют в подготовке украинской армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине. Этим Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией, указал российский генерал.

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