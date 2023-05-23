В Мытищах в коллекторе погибли четверо рабочих

Возбуждено уголовное дело

Генеральный директор фирмы, выполняющей работы по техническому и аварийному обслуживанию домов, сегодня задержан. Он подозревается в нарушении требований по охране труда, которые и повлекли за собой смерть сразу четырех человек. У спустившихся в коллектор рабочих, как выяснилось, не было никаких средств индивидуальной защиты.

"Установлено, что у данных сотрудников фирмы отсутствовал необходимый регламент и необходимые допуски на проведение работ в коллекторе, а также отсутствовало необходимое оборудование, такое, как газоанализатор и системы принудительной вентиляции. Допрошены свидетели, назначено проведение судебно-медицинских и судебно-технической экспертизы. В офисах фирмы проведены обыски, изъята необходимая документация", - сообщили в СК.

Трагедия произошла накануне. В Мытищах в одном из жилищных комплексов рабочие должны были провести плановые работы в коллекторе. Казалось бы, ничто не предвещало беды, рассказывают очевидцы.

"Один туда зашел, в люк, ребята стояли вокруг, видели, что он упал. Следующий пошел за ним, чтобы его спасти, третий и четвертый. Четвертого первым вытащили, который был сверху, последний", - рассказывает консьержка дома.

Все четверо погибли, самому молодому из них было 32 года. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом - внутри коллектора работал генератор, который и образовал продукты горения. Возбуждено уголовное дело. А генеральному директору фирмы по техническому обслуживанию домов в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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