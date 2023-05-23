В Москве стартовал археологический сезон

В этом году у археологов будет более 700 площадок

Археологический сезон в Москве только начался, а специалисты уже обнаружили более 200 артефактов.

Последние 12 лет ни одна реставрация или стройка в центре Москвы не обходится без раскопок. В этом году у археологов будет более 700 площадок. Некоторые работы уже ведутся и есть результат.

Так, на Яузской улице специалисты обнаружили медную медаль 1730 года в память о коронации императрицы Анны Иоанновны. Были и совсем неожиданные находки.

"Хочу обратить ваше внимание на вот такую масштабную фигуру: мы видим, что это лошадь, что у этой лошади когда-то был всадник, мы видим, как она изготовлена, какой мощный конь. Учитывая ее вес, учитывая ее мощную фактуру, можно предположить, что это все-таки интерьерная вещь", - указал Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.

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