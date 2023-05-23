Исторические дома в Москве восстанавливают с помощью современных технологий

Лазерное сканирование помогло понять, каким был утраченный декор на двух зданиях в центре столицы

Легенда советского неоклассицизма, дом, где жили министры авиационной промышленности Союза, построенный по индивидуальному проекту: монументальный, объемный, роскошный. Один из последних образцов "сталинского ампира".

"После 1956 года архитектура скупая, без украшений, там целое направление было в архитектуре "без излишеств. Мы видим какие-то полуколонны. И башенки наверху. И все такое помпезное, монументальное, имперское, которое призвано подчеркнуть величие страны и деятеля, в период которого все это строилось. Сталина уже нет, но флер этой эпохи ощущается", - отметил историк Москвы Виталий Калашников.

Здесь уже давно обосновался знаменитый театр музыки и поэзии. Первый этаж полностью отдали под коммерцию. А былую роскошь здание с богатой историей стало постепенно терять. Где-то уже утрачены и элементы того самого "сталинского ампира".

Спасать историческое здание решили в Фонде капитального ремонта Москвы. Специалисты расчищают стены от старой краски и копоти, которые десятилетиями здесь копились. Затем начнется отделка стен.

В доме приведут в порядок балконы, заменят крышу, отремонтируют двери. А утраченные архитектурные элементы лепнины восстановят с помощью метода лазерного сканирования. Это позволит с максимальной точностью понять, каким был элемент, и воссоздать его.

У этого дома в Колокольниковом переулке - всегда толпы туристов. Уж очень интересна его история. Он "родился" в годы революции. И вместе со страной вошел в новую история. Здесь размещались те самые московские коммуналки. Потом - квартиры переходили в собственность. Но самим домом никто никогда толком не занимался. Сегодня памятник неоклассицизма переживает второе рождение - капитальный ремонт.

Мастера бережно привели в порядок фасад. Расчистили плоскости кирпичной кладки от накопившихся загрязнений и заполнили спецсоставом выветренные швы. Уличный фасад окрасили, а торцевой - оштукатурили по особой технологии.

"Восстановлена первозданная текстура отделки штукатурной поверхности "под шубу" дворового фасада, также были произведены работы по замене кровли, ремонту фасада, замене входных групп, ремонт инженерных систем", - рассказал Данил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия ФКР Москвы.

Заменили водосточные трубы, обновили цоколь. И даже вернули дому первозданный оливковый цвет.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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