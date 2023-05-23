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В Москве открыли памятник Михаилу Глузу

15:09
  • вторник
  • 23 мая 2023

Именно он написал музыку к легендарному спектаклю "Поминальная молитва"

Сегодня в Москве открыли памятник народному артисту России, композитору и общественному деятелю Михаилу Глузу, сообщает "ТВ Центр".

На торжественной церемонии на Востряковском кладбище собрались не только родственники Михаила Семеновича, но и его друзья и коллеги из театра "Ленком", с которым Глуз много сотрудничал.

Именно он написал музыку к легендарному спектаклю "Поминальная молитва", а также к другим постановкам, балетам и фильмам, песням.

Михаил Глуз ушел из жизни в 2021 году.

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Открытие памятника композитору, народному артисту России Михаилу Глузу
Открытие памятника композитору, народному артисту России Михаилу Глузу
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