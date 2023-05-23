Семейство уток-огарей попыталось взять штурмом банк (видео)

Спасатели всех отловили и выпустили на природу

Шумные клиенты: около двух часов семейство огарей пыталось войти в банк, расположенный в торговом центре.

Утки суетливо бегали около закрытой двери. Пока ехал "СпасРезерв", сотрудники старались как-то отвлечь пернатых и даже предложили то, от чего отказаться трудно.

Огари проигнорировали угощение и продолжали штурмовать вход. Вытягивали клювы, периодически наступали на головы птенцов, оказавшихся на пути. Один детеныш пытался протиснуться через узкую щель, но чуть было не застрял.

Приехавшие спасатели отловили все семейство, отвезли к водоему и выпустили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"