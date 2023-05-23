Собянин: Реконструкция филиала поликлиники №46 в Таганском районе будет завершена к осени

Закончены самые сложные работы

Реконструкция поликлиники в Таганском районе будет завершена этой осенью. Кроме того, к ней пристроят ещё одно здание и таким образом площадь увеличится вдвое. Ход работ во вторник проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также сообщил, когда в столице будет завершена программа модернизации поликлиник.

Комплексная реконструкция поликлиники на Рабочей улице в Таганском районе идёт в ускоренном режиме. Здесь уже завершены самые сложные работы.

"Мы провели масштабную реконструкцию несущей способности здания. Полностью поменяли все инженерные коммуникации, фасад, окна. Сейчас у нас завершающая стадия работ, идёт отделка и инженерные системы: кондиционирование, вентиляция, то есть полный комплекс", - сообщил Руслан Герман, заместитель руководителя службы заказчика департамента капитального ремонта города Москвы.

Четырёхэтажное здание, которому было больше 50 лет, практически возвели заново. Но это не всё - к окончанию реконструкции у поликлиники появится большая пристройка.

"Так как сама поликлиника небольшого объёма, требуются, конечно, дополнительные площади, поэтому рядом пристроим 8-этажное здание, которое тоже будет уже к осени этого года, и одновременно будет запущен этот комплекс, который удвоит возможности поликлиники и сделает, по сути дела, головной поликлиникой в районе. Важное и нужное дело, которое ожидают жители, и я надеюсь, что их ожидания будут соответствовать тому, что они здесь увидят", - отметил Собянин.

После окончания реконструкции в поликлинике появится в два раза больше кабинетов врачей общей практики. Приём пациентов будут вести и узкие специалисты: хирурги, эндокринолог, невролог и другие. Появятся самое современное диагностическое оборудование и новые отделения.

"Открывается новый аппарат КТ, он уже закуплен. Открываются новые отделения ЛФК - два этажа будет ЛФК, помимо этого, различные тренажёры будут на опорно-двигательный аппарат и так далее. Мы переедем, когда никаких совершенно очередей не будет, людям будет достаточно удобно", - рассказал Денис Серов, главный врач городской поликлиники №46.

Реконструкция этой и многих других поликлиник проходит в рамках городской программы.

"Программа модернизации московской поликлиники идёт полным ходом. В настоящее время выполнены работы уже на 82 поликлиниках и 119 находятся в активной фазе реконструкции. Это позволяет говорить о том, что мы эту программу выполним не в 24-м году, как предполагалось, а до конца 23-го года. Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы и отвечать современному московскому стандарту. Здесь, на Таганке реконструируется небольшая поликлиника. Здесь будут новые технологии, новое медицинское оборудование, комфортные условия врачей и пациентов", - сообщил Собянин.

К этому филиалу прилеплены почти 5 тысяч человек. Внутри здание будет выполнено в светлых тонах. Безбарьерная среда, удобная навигация, комфортные зоны ожидания с кулерами, телевизорами и мягкой мебелью. А для медицинского персонала - уютные комнаты отдыха и кабинеты с эргономичной мебелью.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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